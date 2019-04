MILAN NEWS – E’ passata esattamente una settimana dalla partita che ha fatto più discutere in Italia negli ultimi mesi, eppure si continua a parlare degli episodi contestati di Juventus-Milan.

Lo scontro tra rivali dell’Allianz Stadium ha lasciato strascichi polemici enormi, soprattutto dal punto di vista arbitrale, visto che la squadra di Gennaro Gattuso ha protestato fortemente nei giorni successivi per la direzione non positiva dell’arbitro Michael Fabbri, reo di aver soprattutto lasciato correre su un fallo di mano netto di Alex Sandro nell’area bianconera. Un episodio che ormai è divenuto noto e visto in maniera ripetuta da tutti gli appassionati di calcio.

Su questo episodio torna oggi anche Il Giornale che racconta un retroscena riguardante proprio la decisione di Fabbri di non assegnare il rigore al Milan. Il quotidiano odierno racconta che l’arbitro romagnolo era già poco propenso a recarsi al monitor per rivedere l’azione incriminata, discutendo a distanza con il signor Calvarese, addetto alla postazione VAR.

I due avrebbero discusso animatamente tramite auricolare, con Fabbri che si sarebbe rifiutato di seguire l’indicazione di Calvarese, più favorevole ad assegnare il rigore per il mani di Alex Sandro. Quest’ultimo avrebbe dichiarato in maniera sconsolata: “Decidi tu allora, se non vuoi essere aiutato…“. Un particolare piuttosto inquietante che condanna ancor di più un Fabbri stranamente convinto sul non dare il rigore al Milan, mentre Calvarese è stato premiato venendo designato da Rizzoli per il match di domani Genoa-Sampdoria.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

