MILAN NEWS – Un allenatore dal carisma e dalle qualità caratteriali enormi. Così viene considerato Antonio Conte, nonostante l’ex c.t. azzurro sia fermo da quasi un anno senza squadra da guidare.

Il tecnico salentino ha scelto, dopo l’addio piuttosto brusco dal Chelsea, di restare fermo un anno, rifiutando persino un ritorno nella Nazionale italiana e anche una presunta chiamata del Real Madrid, che però non sembrava cosa gradita dai senatori ‘blancos’.

Il futuro di Conte dunque sembra essere nuovamente in Serie A, visto che lui stesso ha più volte rivelato di voler tornare nel suo campionato d’appartenenza per una nuova sfida che possa riportarlo nel gotha del calcio italiano ed internazionale. Come spiegato oggi da La Repubblica sarebbero ben tre le ‘big’ del nostro campionato a tentare Conte verso un progetto di risalita e rinascita, cosa che potrebbe attirare l’ex juventino a ripartire immediatamente.

Da tempo si parla di Inter, che intende cambiare Luciano Spalletti a fine stagione e puntare tutto su Conte che è considerato il top per poter dare battaglia a Juventus e Napoli. Oltre ai nerazzurri si sta muovendo anche la Roma, che avrebbe avviato i contatti con l’ex commissario tecnico per prendere il posto che Ranieri lascerà vacante a giugno prossimo. Ma occhio anche al Milan: al momento i rossoneri, vista la fiducia confermato a Rino Gattuso, appaiono in svantaggio e meno frenetici nella corsa a Conte, ma qualora dovesse esserci un cambio improvviso della guida tecnica il nome del mister leccese sarebbe tra i primi della lista, visto che in passato è stato anche vicino a dire sì alle avance di Galliani.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

