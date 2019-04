MILAN NEWS – Tante le sfide all’interno di Milan-Lazio che si consumeranno sul terreno di gioco di San Siro a livello anche individuale nel match di questa sera.

Uno dei duelli più attesi potrebbe avvenire tra i due ‘Lucas‘ in forza alle rivali odierne: l’argentino Biglia nel Milan e il brasiliano Leiva nella Lazio. Due calciatori simili, per qualità, caratteristiche e pure dal punto di vista anagrafico, che però stanno vivendo da un paio di anni due storie calcistiche completamente diverse.

Biglia è giunto al Milan nell’estate 2017, come uno dei tanti colpi dell’era Fassone-Mirabelli, considerato l’uomo perfetto per dare gioco e geometrie ai rossoneri. Il suo percorso però non è stato affatto eccezionale: tra infortuni e prestazioni non esaltanti, Biglia è passato dall’essere un titolarissimo del centrocampo a un elemento non indispensabile, tanto da poter restare in panchina anche oggi.

Invece Leiva è stato agevolato dal passaggio di Biglia al Milan di due anni fa, visto che il brasiliano è stato ingaggiato dalla Lazio proprio per sopperire all’addio del suo collega. Un acquisto azzeccatissimo da parte della società di Claudio Lotito, che ha trovato un metronomo e uomo-squadra ideale, abile a far coincidere precisione e fisicità davanti alla difesa. E pensare che prima dell’avvento dei cinesi, il Milan stava per prendere Leiva come rinforzo a metà campo. Sliding-doors decisive che per il momento sembrano aver premiato i biancocelesti.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

