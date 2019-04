MILAN NEWS – E’ terminata con una coda polemica enorme e con strascichi tutt’altro che sportivi la tanto sentita gara di ieri tra Milan e Lazio.

Ciò che ha fatto più discutere, insieme ad alcune decisioni dell’arbitro Gianluca Rocchi non digerite soprattutto dai laziali, è stata l’esultanza a fine partita di due calciatori del Milan: i centrocampisti Franck Kessie e Timoue Bakayoko hanno esibito durante i festeggiamenti per la vittoria la maglia di Francesco Acerbi, difensore della Lazio che l’aveva scambiata come classico gesto di fine ostilità proprio con Bakayoko.

La ricostruzione del tutto è molto semplice: in settimana Acerbi aveva punzecchiato il Milan definendolo una squadra (nei singoli) inferiore alla Lazio e poco adatta per qualificarsi in Champions League. E’ arrivata sui social la reazione di Bakayoko che aveva invitato il laziale a rivedere le proprie opinioni sul campo, dando appuntamento proprio alla sfida di ieri a San Siro.

Nessuno scontro acceso tra i due nei novanta minuti, ma poi Bakayoko e Kessie hanno riaccesso gli animi con questa esultanza in termini di sfottò. Non l’ha presa bene Acerbi, che ha ammesso di aver donato la sua maglia per chiudere la questione pacificamente. Non è stato contento Gattuso, che ha chiesto ai suoi calciatori di chiedere scusa. E ora non si esclude un rischio squalifica o quanto meno di sanzioni nei confronti dei mediani rossoneri, colpevoli di aver aizzato ancor più le polemiche ed il nervosismo tra tifoserie.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

