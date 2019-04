NEWS MILAN – Nonostante dal fondo Elliott Management Corporation non trapeli intenzione di cedere il club rossonero, continuano a circolare voci riguardanti soggetti interessati all’acquisizione.

Mesi addietro si era parlato di un’offerta arrivata dal magnate ceco Kretinsky e respinta dalla famiglia Singer. Poi saltuariamente sono venute fuori indiscrezioni inerenti l’interesse di soggetti russi o arabi nei confronti del Milan. Proposte vere e proprie, però, non risultavano. Per adesso la società di via Aldo Rossi rimane nelle mani dell’hedge fund americano.

News Milan, il fondo CVC contatta Elliott

Gli ultimi rumors riportati da Milano Finanza rivelano l’interesse di un altro fondo nei confronti del Milan. Si tratta di CVC Capital Partners, società finanziaria britannica specializzata in private equity che dal 2006 al 2016 ha anche controllato la Formula 1, prima di cederne il controllo a Liberty Media. Inoltre ha già fatto degli investimenti in Italia

CVC Capital Partners avrebbe già avviato dei contatti con Elliott Management Corporation per cercare di avviare una trattativa. Tuttavia, dalla famiglia Singer è arrivata una risposta che ha momentaneamente bloccato ogni discorso: infatti, il Milan è stato valutato 1 miliardo di euro. Solo per questa cifra il club verrebbe venduto a breve. Ma nessuno, per adesso, sembra intenzionato a mettere sul piatto una somma del genere.

Il piano di Elliott sembra abbastanza chiaro: rilanciare e valorizzare il Milan per poi cederlo tra un po’ di anni. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha sempre detto che il progetto della proprietà è di medio-lungo periodo. Ovviamente il tutto chiede del tempo. I bilanci di questi anni sono stati pesantemente negativi e dunque è necessario attendere per migliorare i conti. Un salto di qualità può esserci già con la qualificazione in Champions League, fatto che poi innescherebbe anche un aumento dei ricavi commerciali.

Redazione MilanLive.it

