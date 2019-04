NEWS MILAN – In queste settimane è tornato prepotentemente di attualità il discorso inerente il nuovo stadio di Inter e Milan. I club concordano sulla necessità di costruire un altro impianto sportivo, andando ad abbandonare un Giuseppe Meazza considerato ormai poco funzionale.

L’idea sarebbe quella di realizzare la nuova struttura sempre in zona San Siro, però il Comune di Milano per bocca del sindaco Giuseppe Sala ha fatto sapere che sarebbe difficile avere due stadi vicini. Si aprirebbe così la possibilità di demolire il Giuseppe Meazza, ipotesi che non tutti gradiscono. Non a caso è già nato un comitato contrario.

News Milan Inter, Marotta parla dello stadio

Milan e Inter, comunque, vanno avanti ed entro metà maggio dovrebbero presentare il loro progetto. Intanto Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha così parlato del tema a Radio Anch’io Sport: «Lo stadio è un asset patrimoniale fondamentale. Deve avere certe caratteristiche: senso di ospitalità, debellare la violenza, senso di appartenenza perché i tifosi si devono sentire nella loro casa. E tutto questo porta anche ad un aumento di ricavi. Uno stadio non vissuto come una cattedrale nel deserto vissuta ogni 15 giorni ma come un entità dove vivere la socialità tutti giorni garantisce un introito fondamentale».

Marotta viene dall’esperienza maturata alla Juventus e sa quanto sia fondamentale avere un impianto sportivo che garantisca ricavi importanti: «Dal 2010 quando eravamo al Comunale e gli introiti erano sui 6 milioni, ora si viaggia su 50-60, questo sottolinea come gli introiti da stadio siano una voce importante e rilevante».

Vedremo se Milan e Inter riusciranno a realizzare il loro progetto senza scontrarsi con il Comune di Milano. Il presidente rossonero Paolo Scaroni aveva già detto che ci sarebbe stata anche la possibilità di traslocare da San Siro ad un’altra zona, se dovessero sorgere determinati problemi.

