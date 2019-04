NEWS MILAN – Dopo la partita Milan-Lazio di sabato sera è successo un po’ di tutto. Innanzitutto la mezza rissa provocata da Luiz Felipe, che al fischio dell’arbitro è andato appositamente da Jesus Suso a spingerlo. Terminato il parapiglia, c’è stata la nota vicenda che ha coinvolto Franck Kessie e Tiemoué Bakayoko.

I due centrocampisti rossoneri hanno esposto sotto la Curva Sud la maglia di Francesco Acerbi. Il motivo? Il giocatore biancoceleste una settimana prima aveva detto che la squadra di Simone Inzaghi era più forte e che non ci fosse paragone nei singoli. Bakayoko aveva già risposto sui social e lo stesso difensore aveva detto che non voleva mancare di rispetto a nessuno. Tutto finito? No.

Nel post-partita di Milan-Lazio c’è stato il consueto scambio di maglie, con Kessie e Bakayoko che hanno goliardicamente esposto quella di Acerbi sotto la Curva Sud. Un gesto che non è piaciuto e che si poteva evitare. Ovviamente si sono scatenate diverse reazioni, la maggior parte contro ciò che hanno fatto dai due rossoneri. Lo stesso Gennaro Gattuso si è mostrato contrariato e c’è stata anche una chiamata di Tiemoué all’avversario per scusarsi. Acerbi sui social network aveva già chiuso la questione nelle scorse ore. E c’è anche stato un comunicato ufficiale del Milan.

Intanto si attende di capire cosa deciderà il Giudice Sportivo, che domani emetterà la propria sentenza. La Procura Federale ha chiesto di utilizzare la prova TV per valutare se sanzionare il gesto dei due calciatori rossoneri come condotta gravemente antisportiva. Vedremo se ci sarà una sanzione. Difficile una squalifica, più probabile un’ammenda. Il Milan non dovrebbe multare Kessie e Bakayoko, ma chiederà un utilizzo dei social più responsabile. È comunque probabile che che Gattuso farà una ramanzina ai due centrocampisti domani a Milanello, alla ripresa degli allenamenti.

Redazione MilanLive.it

