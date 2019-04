NEWS MILAN – Nel corso della partita contro la Lazio mister Gennaro Gattuso ha perso per infortunio sia Alessio Romagnoli che Davide Calabria. Entrambi hanno dovuto abbandonare il campo durante il secondo tempo del match di San Siro sabato sera.

Subito non sono sembrati infortuni particolarmente gravi da precludere la loro presenza per Parma-Milan. Per quanto riguarda il capitano rossonero, si è trattato di una contusione alla coscia destra. Come spiegato da Sky Sport, oggi Romagnoli si sottoporrà a terapie a Milanello e il suo recupero per la sfida di sabato allo stadio Ennio Tardini non sembra a rischio. Gattuso dovrebbe averlo a disposizione senza problemi.

Calabria aveva accusato una contusione ad una gamba, ma ha già superato l’infortunio. Il numero 2 del Milan sarà assolutamente tra i convocati per la gara di Parma. E nella lista dovrebbe esserci pure Gianluigi Donnarumma, che ha saltato le ultime partite e che finalmente dovrebbe poter rientrare. Gigio aveva avuto un infortunio muscolare nella partita a San Siro contro l’Udinese, ma sta recuperando.

Per quanto riguarda Lucas Paquetà, servirà ancora un po’ di tempo. Sembra che la speranza di Gattuso sia quella di riaverlo per Milan-Lazio di Coppa Italia, semifinale di ritorno. Rimane comunque difficile, visto che si gioca il 24 aprile. Più probabile che si debba aspettare ancora un po’. Non c’è intenzione di forzare i tempi, seppur l’ex Flamengo sia un calciatore fondamentale per la squadra. Andrà valutato tutto al meglio.

Redazione MilanLive.it

