NEWS MILAN – Il futuro di Davide Calabria sarà ancora in maglia rossonera. Il giovane terzino bresciano è un fedelissimo di Gennaro Gattuso, che già dalla scorsa stagione lo ha inserito stabilmente titolare e in questa l’ha confermato come prima scelta della fascia destra difensiva. Tanta fiducia da parte del mister verso il ragazzo.

In casa Milan c’è soddisfazione per il rendimento del giocatore classe 1996. I margini di miglioramento sono ancora notevoli. Un aspetto sul quale può certamente migliorare sono i cross, come da lui stesso ammesso tempo fa. Ha già fatto alcuni buoni assist ai compagni, però Calabria punta a dare un maggiore apporto alla manovra offensiva. È già molto abile ad inserirsi sulla fascia e vuole riuscire a servire meglio gli attaccanti presenti in area.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

News Milan, Calabria verso il rinnovo di contratto

Stando alle ultime news Milan della Gazzetta dello Sport, la società vorrebbe offrire a Davide il rinnovo del contratto. L’attuale accordo scade a giugno 2022 e la dirigenza proporrà al calciatore un prolungamento con annesso aumento dell’ingaggio. Ora Calabria percepisce circa 1,1 milioni di euro netti annui.

Il Milan crede fortemente in lui e lo ritiene un elemento fondamentale della squadra. Contro la Lazio ha subito un piccolo infortunio, ma per la trasferta di Parma sarà a disposizione. Salvo sorprese, sarà nuovamente titolare nel ruolo di terzino destro. A farne le spese ancora Andrea Conti, che spera in una chance dal primo minuto e che dovrebbe partire dalla panchina sabato.

L’ex Atalanta non ha mai detto una parola fuori posto, si è sempre mostrato desideroso di aiutare la squadra anche da “riserva”. È amico di Calabria e pertanto la competizione non viene vissuta male da lui. È ovvio che vorrebbe giocare, però aspetterà che Gattuso gli conceda la sua chance. Anche a gara in corso le sue caratteristiche possono tornare molto utili. Conti è veloce, sa saltare l’uomo, inserirsi e crossare bene. Rispetto a Davide ha qualche carenza difensiva, però in fase di spinta può essere un po’ più incisivo. La cosa certa è che al Milan ci sono due ottimi terzini e Rino ha l’imbarazzo della scelta.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it