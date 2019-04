NEWS MILAN – Oggi giornata di verdetti dal Giudice Sportivo della Serie A, il quale ha ufficializzato le sanzioni per le partite della 32^ giornata di campionato.

La notizia più attesa era quella riguardante la squalifica o meno di Kessie e Bakayoko dopo i fatti di Milan-Lazio, ma anche per capire se sarebbero stati presi provvedimenti contro i biancocelesti per la rissa causata al fischio finale. Passato in secondo piano in quanto non importante nell’immediata attualità è la decisione del Giudice su Simone Zaza. Nel corso di Torino-Cagliari di domenica pomeriggio, l’attaccante è stato espulso dal direttore di gara nel corso del secondo tempo della sfida, nella quale peraltro aveva anche segnato il gol iniziale.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Zaza, da quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato poche ore fa dalla Lega, ha proferito espressione ingiuriosa nei confronti dell’arbitro al 28′ del secondo tempo. La sanzione è di 2 giornate effettive di squalifica. Vedremo se la società granata farà o meno ricorso. Oltre a saltare infatti la sfida del sabato pre-pasquale contro il Genoa, salterà anche Torino-Milan di domenica sera 28 aprile. Un’assenza importante per Walter Mazzarri che però già da sabato potrà tornare a contare su Andrea Belotti, lui rientrato dalla squalifica e dovrebbe esserci anche contro i rossoneri.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it