CALCIOMERCATO MILAN – Il talento brasiliano Everton Sousa Soares continua ad essere tra gli obiettivi di Leonardo per la prossima campagna acquisti. Il dirigente rossonero ha già preso Lucas Paquetà in Brasile e sta pensando a un nuovo colpo.

Il gioiello del Gremio de Porto Alegre ha caratteristiche che farebbero molto comodo al Milan. Innanzitutto è un esterno offensivo sinistro, ruolo nel quale Gennaro Gattuso a gennaio avrebbe avuto bisogno di un rinforzo. E all’occorrenza il 23enne di Maracanaù può giocare pure da seconda punta. Inoltre, Everton è un giocatore molto veloce e con grande abilità nel dribbling. Alla squadra rossonera manca uno come lui in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, anche il Liverpool su Everton Sousa Soares?

Il Milan ha messo da tempo gli occhi sul talento brasiliano, ma ovviamente ci sono anche altre pretendenti. Da settimane si parla del Manchester City, dove Pep Guardiola evidentemente vorrebbe un nuovo esterno offensivo. In realtà è abbastanza ben coperto, ha l’imbarazzo della scelta su entrambe le fasce d’attacco. Eppure risulta che i Citizens siano fortemente interessati al gioiello del Gremio de Porto Alegre.

La novità di queste ore è rappresentata dal Liverpool, altra società militante nella ricca Premier League. Dall’Inghilterra arrivano rumors riguardanti l’interesse dei Reds per il giocatore. Bisogna dire che nel ruolo di Everton c’è già Sadio Mané come titolare nella formazione di Jurgen Klopp e pertanto il brasiliano può essere al massimo la sua alternativa. Il Milan, invece, è una squadra che permetterebbe al 23enne di Maracanaù di essere impiegato nello schieramento tipo.

Strappare Everton al Gremio de Porto Alegre non è una passeggiata. Nel contratto del calciatore è presente una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro. Ovviamente non può essere questo il prezzo del cartellino, però la dirigenza dell’Imortal Tricolor pretende almeno 35-40 milioni per cedere il proprio gioiello. La valutazione può pure aumentare in vista dell’estate, motivo per il quale Leonardo vorrebbe anticipare i tempi dell’operazione. Tuttavia, il manager del Milan è un po’ frenato dal Fair Play Finanziario. I contatti con l’entourage del ragazzo sono abbastanza frequenti e la destinazione rossonera è assolutamente gradita. Bisognerà vedere se si verificheranno le condizioni economiche per effettuare l’affare.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it