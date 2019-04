CALCIOMERCATO MILAN – Di recente Massimiliano Mirabelli ha rivelato che è stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese aveva scelto il Milan come sua nuova destinazione, anche se in Europa League. La trattativa è saltata a causa di Yonghong Li, che non ha messo a disposizione il capitale. Indiscrezione confermata tempo da Gennaro Gattuso, ora è arrivata anche quella di Vincenzo Montella. “Sì, ne parlammo con la società, ma non ci credevo sul serio”, ha detto l’allenatore della Fiorentina in conferenza stampa. Un’ulteriore conferma che in effetti c’erano i presupposti per l’arrivo del fuoriclasse portoghese al Milan. Ma purtroppo tutto si è concluso con un nulla di fatto.

>> PER L’ARTICOLO COMPLETO CLICCA QUI <<

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it