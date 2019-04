CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin è uno degli esterni offensivi che piacciono a Leonardo in vista della prossima estate. Il talento del Marsiglia in queste due stagioni è cresciuto e sembra pronto per fare un ulteriore step nella propria carriera.

Il Milan nella prossima finestra estiva del calciomercato sicuramente andrà a rinforzarsi sulle fasce offensive e l’ex Newcastle United sarebbe un profilo adatto alle esigenze tecnico-tattiche rossonere. Thauvin agisce nel ruolo occupato da Jesus Suso, ma ha sicuramente più velocità, abilità nel dribbling e feeling con il gol. Sarebbe un ottimo innesto.

Calciomercato Milan: l’agente di Thauvin sul futuro

In Francia avevano scritto di un accordo vicino tra il Milan e il giocatore, ma l’agente ha smentito categoricamente i rumors. E sempre Jean-Pierre Bernès è tornato a parlare, stavolta ai microfoni di Europe 1, per parlare del futuro di Thauvin: «Giocare la Champions League con la maglia dell’Olympique Marsiglia cambia la vita e la carriera. Sarebbe fantastico disputare questa competizione europea col Marsiglia. Se però non dovesse esserci la qualificazione, allora faremo le opportune riflessioni. Florian è a Marsiglia da due anni e ha delle statistiche impressionanti».

L’ex Newcastle United vorrebbe giocare in Champions League nella prossima stagione. Non gli dispiacerebbe farlo con la sua squadra attuale, però si guarda anche attorno. Vedremo se il Milan potrà farsi avanti, il quarto posto è in bilico e senza qualificazione il budget sarà minore. Il cartellino di Thauvin viene valutato almeno 40 milioni di euro, non pochi. E sulle tracce del giocatore ci sono anche Napoli, Roma e società estere. Il Marsiglia spera che si scateni un’asta, così da ricavare più soldi possibili dall’eventuale cessione del 26enne esterno offensivo francese. Il suo 2019 non è stato finora particolarmente esaltante, ma il talento c’è e avrà modo di rifarsi nelle prossime partite.

Redazione MilanLive.it

