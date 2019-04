NEWS MILAN – Un clamoroso tonfo della Lazio in casa del Chievo Verona, ha reso meno amaro il pareggio del Milan a Parma. Rossoneri ora a +4 dai biancocelesti, anche se il quarto posto è ancora a rischio: stasera Inter-Roma, con i giallorossi che possono tentare il sorpasso.

Nel post-partita di Lazio-Chievo 1-2 sono arrivate le dichiarazioni di Simone Inzaghi, il quale stavolta si è presentato ai microfoni a differenza di quanto successo dopo Milan-Lazio di sabato scorso. A DAZN l’allenatore laziale ha parlato di corsa al quarto posto compromessa: “Era una partita importantissima per noi, non l’abbiamo approcciata bene poi abbiamo compromesso tutto con un’assurda ingenuità. L’abbiamo riaperta con la voglia e abbiamo preso un palo con Correa, dobbiamo stare tranquilli perché purtroppo veniamo meno in alcuni momenti importanti. Sconfitta pesante per il nostro cammino europeo, i ragazzi avevano lavorato bene in settimana ma la gara è stata segnata dall’espulsione”.

Sui prossimi impegni della Lazio, tra campionato e Coppa Italia contro il Milan mercoledì a San Siro: “Il calendario non sarà facile e avremo delle defezioni, sarà difficile perché questa sconfitta compromette il nostro cammino europeo, ora pensiamo alla Coppa Italia poi torneremo con la testa al campionato. Tornare a giocare ci permette di voltare pagina, è una sconfitta pesante ma succede, dobbiamo rimanere tranquilli e pensare già a mercoledì dove ci giocheremo una parte della stagione. Sciopero dei tifosi? Sicuramente loro sono un fattore sia in casa che in trasferta, non so quali siano stati i motivi della loro decisione ma ci sono mancati”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

