MILAN NEWS – Archiviato il brutto pareggio di ieri a Parma, che ha mostrato ancora diverse lacune caratteriali del Milan, i rossoneri dovranno subito focalizzarsi sul prossimo decisivo match.

Mercoledì sera la squadra di Gennaro Gattuso ospita la Lazio nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dallo 0-0 dell’andata all’Olimpico, dunque si deciderà tutto in questo tesissimo e vibrante incontro che arriva a pochi giorni da quello di campionato che ha visto il Milan vincere in mezzo a mille polemiche, soprattutto per lo sfottò ormai noto di Bakayoko e Kessie ai danni di Acerbi.

La buona notizia per il Milan riguarda il ritorno in campo di Lucas Paquetà, il talento brasiliano fermo nelle ultime settimane per via di un infortunio muscolare. Ieri il classe ’97 era tra i convocati di Gattuso per la trasferta di Parma, ma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti visto che non è stato giudicato ancora pronto per entrare a gara in corsa.

Come scrive il CorSera quest’oggi, Paquetà sarà molto probabilmente titolare in Milan-Lazio, un rientro importante sia per donare qualità al centrocampo rossonero, sia per rifornire in maniera adeguata Krzysztof Piatek, anche ieri rimasto al palo viste le scarse assistenze dei compagni. Paquetà potrebbe essere schierato tra le linee, in posizione di trequartista, così da metterlo in condizione di giocare con maggiore libertà e raramente con le spalle alla porta avversaria.

