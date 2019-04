MILAN NEWS – L’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League è letteralmente considerato una manna dal cielo per le società che riescono a raggiungere tale traguardo.

I motivi sono molteplici: il primo è quello del prestigio internazionale, visto che giocare la maggiore competizione europea per club è sempre una gioia sportiva per squadra e tifoseria. Per non parlare della questione economica e dei tanti introiti che possono arrivare sia come premi UEFA sia dall’aumento vertiginoso degli abbonamenti e dell’afflusso allo stadio nelle gare di coppa.

Nonostante ciò, come scrive il Corriere della Sera, sembra che la corsa al quarto posto che garantisce l’ultimo piazzamento Champions vada sempre più a rilento. Lo dicono gli ultimi risultati delle pretendenti, in particolare del Milan che ha rallentato pesantemente la sua corsa pareggiando anche ieri in casa del Parma e mostrandosi incapace di allungare sulle sue rivali dirette.

Non va meglio alla Roma, che resta a -1 dai rossoneri dopo l’1-1 di ieri sera in casa dell’Inter, altra squadra che non prende il largo anche se pare che il terzo posto in classifica sia stato ormai blindato dalla banda Spalletti. Suicidio totale della Lazio, che si fa battere in casa dal Chievo Verona già retrocesso e perde punti pesantissimi in ottica quarto posto, dando forse l’addio definitivo al sogno Champions. L’unica squadra che fa passi in avanti importanti è il Torino, vittorioso sul campo del Genoa ed a sole tre lunghezze dal Milan, anche se il vero obiettivo dei granata è l’accesso all’Europa League. Infine lunedì l’Atalanta cercherà punti preziosi a Napoli, ma visto l’andamento ‘stile gambero’ non sarebbe una sorpresa vedere gli orobici perdere altro terreno.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

