NEWS MILAN – Nei giorni scorsi è emerso il tema inerente la sicurezza del Giuseppe Meazza. Lo storico stadio situato in zona San Siro ha destato qualche preoccupazione dopo Inter-Atalanta.

Infatti, nella partita di campionato del 7 aprile sono state avvertite delle vibrazioni nel terzo anello dell’impianto. Inter e Milan si sono rivolte alla commissione di vigilanza per effettuare le opportune verifiche ed evitare rischi futuri. In questi minuti i due club hanno diramato una nota per fare chiarezza sullo stato di mantenimento dello stadio.

Di seguito il comunicato ufficiale completo: «Intendiamo fare chiarezza sulle recenti notizie pubblicate da alcuni media relativamente allo stato di mantenimento dello stadio di San Siro e all’agibilità del terzo anello. Nel corso del costante monitoraggio a cui l’impianto cittadino è sottoposto a cura del Politecnico di Milano è stato rilevato, il 7 aprile, un fenomeno di vibrazione, in un settore specifico del terzo anello, superiore ai normali parametri. A seguito di questo episodio, sono state attivate da parte del Comune di Milano (proprietario dell’impianto) le procedure necessarie per analizzare il fenomeno, verificandone entità, dinamica e possibili impatti. L’analisi, affidata dall’amministrazione comunale all’Ingegnere Gian Michele Calvi, ordinario di tecnica delle costruzioni della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, ha evidenziato che il fenomeno registrato non ha indotto diminuzioni dei coefficienti di sicurezza della struttura e che pertanto non debbono essere presi specifici provvedimenti in merito. Anche sulla base dei risultati dell’analisi condotta dall’esperto strutturista – concludono Milan e Inter nella nota congiunta –, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha confermato la presenza delle condizioni di agibilità dello stadio contestualmente adottando talune misure di gestione operativa del pubblico destinato al terzo anello tali da non interferire comunque con la complessiva fruibilità dei servizi dell’impianto. I club, e la società MI-Stadio incaricata della gestione dello stadio, hanno preso atto delle conclusioni delle analisi tecniche effettuate così come delle successive valutazioni ed indicazioni della Commissione Provinciale di Vigilanza alle quali si atterranno rigorosamente nella gestione operativa dell’impianto».

Non sembra esserci alcuna preoccupazione, dunque. Il Giuseppe Meazza rimane un impianto sicuro e non c’è motivo di pensare a pericoli collegati alle oscillazioni avvertite poco tempo fa. Il Comune di Milano ha effettuato uno studio apposito per controllare che la struttura fosse sicura e non è stata ravvisato niente di particolarmente anomalo. Una buona notizia, anche se comunque la situazione verrà monitorata costantemente nelle prossime settimane. Intanto entro metà maggio Inter e Milan dovrebbero poi presentare al sindaco Giuseppe Sala il progetto del nuovo stadio, da realizzare proprio in zona San Siro.

