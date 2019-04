MILAN NEWS – Che la semifinale di ritorno di Coppa Italia sia un appuntamento importante e decisivo per la stagione del Milan non è di certo un segreto.

Il segnale che conferma la rilevanza della gara di domani contro la Lazio arriva direttamente da Milanello, dove poco fa Gennaro Gattuso ha spronato i suoi con l’intervista pre-match che ha letteralmente chiamato alle armi i suoi calciatori. Inoltre per la rifinitura di oggi pomeriggio c’è un clima di grande attesa e preparazione.

Secondo le ultime informazioni di Sky Sport ad assistere all’allenamento odierno si sarebbe presentato l’intero stato maggiore del Milan: a bordo campo si prevede l’arrivo del direttore dell’area tecnica Leonardo, del responsabile dell’area sportiva Paolo Maldini e del neo amministratore delegato Ivan Gazidis. Un segnale ben chiaro quello lanciato dai dirigenti rossoneri, che pretendono grande impegno dalla squadra e allo stesso momento sono pronti a sostenere in prima persona Gattuso e i propri calciatori.

I tre membri del management del Milan saranno certamente seduti in tribuna autorità a San Siro domani sera, per assistere al match contro la Lazio. Sarà una sfida delicata e probabilmente molto lunga: si parte dallo 0-0 dell’andata e, visto il precedente dello scorso anno, non è da escludere un arrivo ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

