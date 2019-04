MILAN NEWS – C’è grande voglia ed entusiasmo in casa Milan, visto che domani contro la Lazio nel match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia ci si gioca gran parte della stagione.

I rossoneri puntano ad accedere alla seconda finale di coppa consecutiva, sempre sfidando gli ormai rivali ‘classici’ della Lazio in un match che potrebbe durare anche oltre i canonici 90 minuti di gioco.

La squadra di Gennaro Gattuso dovrà dare il massimo dell’impegno, dopo le ultime prove in campionato meno brillanti del solito, in particolare quella di Parma in cui il Milan ha perso due punti fondamentali nella corsa al quarto posto finale. Uno dei calciatori da cui ci si aspetta maggiore impegno è Jesus Suso, che come detto dal tecnico stesso ha l’obbligo di dimostrare di essere tecnicamente superiore alla media e dunque trascinare i rossoneri verso traguardi importanti.

Suso ha carica e voglia da vendere, come dimostrato da lui stesso sul proprio profilo Instagram ufficiale: “Ora o mai più, Forza Milan!” – ha scritto lo spagnolo poco fa pubblicando anche la foto del gruppo rossonero unito in esultanza. Un’immagine che tutti speriamo di rivedere anche domani sera, segno di una prestazione positiva e soprattutto di un successo contro la Lazio che trasporti direttamente il Milan verso la finalissima dell’Olimpico del 15 maggio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

