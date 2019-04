CALCIOMERCATO MILAN – La tensione per questo finale di stagione complicato, non permette al Milan di poter pensare al futuro con tranquillità, in quanto prima c’è da conquistare con le unghie e con i denti il quarto posto.

Leonardo comunque sta sempre tenendo sotto controllo i nomi sulla sua lista. Tra questi, spicca il nome di Everton Sousa Sorares, attaccante esterno del Grêmio. Si tratta di un classe 1996 con un incredibile talento, già nel giro della nazionale maggiore, e ricercato dai grandi club d’Europa. Il Milan ha già da tempo avviato i contatti con il club brasiliano, con Leonardo che potrebbe fare presto ritorno in patria per chiudere l’affare. La concorrenza però è alta e feroce: in primis c’è da tener d’occhio il Manchester City, che potrebbe presto affondare il colpo. Intanto il giocatore continua ad incantare con grandi prestazioni e super gol (video in alto, ndr), che inevitabilmente fanno il giro del mondo attraverso i social.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, Everton Soares incanta con il Gremio!

Everton Soares in questo inizio di stagione in Libertadores ha già giocato 5 partite, segnato 3 gol e fornito 1 assist. L’ultima rete è stata una vera e propria magia: dribbling in piena area di rigore in mezzo a tre giocatori e con il portiere in uscita, e destro all’angolino forte e preciso.

Il brasiliano sogna di giocare in Europa, parla con l’amico Lucas Paquetà e ha contatti con Leonardo. Per il Milan sarebbe un colpo clamoroso chiudere per questo giocatore, soprattutto visto che proprio un esterno veloce e rapido è quel che manca alla squadra da troppo tempo.

Il problema principale da discutere tra Milan e Grêmio, è il prezzo: servirebbero circa 50 milioni di euro, in virtù di una clausola addirittura fissata a 80. Troppi, chiaramente, per il club di via Aldo Rossi. Leonardo e Gilmar Veloz, agente del giocatore ed ex manager di Alexandre Pato, stanno cercando di abbassare le pretese della squadra gaucha. L’obiettivo, sperando nella grande influenza del dirigente rossonero sul mercato brasiliano, è di chiudere magari attorno ai 35 milioni di euro. Sarebbe comunque un investimento molto oneroso, ma certamente più alla portata delle casse milaniste.

Le priorità del Milan per l’esterno d’attacco per la prossima stagione sono proprio il già citato Everton Soares, e il ritorno di Gerard Deulofeu attualmente al Watford: anche lo spagnolo ha una valutazione altissima.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it