CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu è tra quei giocatori che in estate possono lasciare Milanello. La sua stagione è pesantemente negativa. In quella passata aveva fatto intravedere ottime qualità, in questa ha deluso.

Il Milan ascolterà le offerte che arriveranno. Il numero 10 rossonero non è affatto un intoccabile. A maggior ragione considerando che Gennaro Gattuso, che lo stima molto, probabilmente non allenerà più la squadra al termine di questo campionato. Leonardo e Paolo Maldini stanno pensando di cambiare un po’ di cose nell’organico, considerato non all’altezza.

Calciomercato Milan, futuro in Premier League per Calhanoglu?

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno di Calhanoglu in Bundesliga, dove ha già vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. A gennaio si era fatto avanti il Lipsia, non trovando però la disponibilità del Milan a trattare sulle cifre che intendeva offrire il club tedesco. In queste ore si sta parlando di un futuro in Premier League per Hakan.

È il portale turco Fanatik a rivelare l’interesse di Leicester City e West Ham per il giocatore. Il club rossonero valuta circa 30 milioni di euro il cartellino di Calhanoglu. Un prezzo sicuramente alto, visto il suo rendimento non eccezionale di questa stagione. Ne erano stati spesi circa 21 per acquistarlo nell’estate 2017 e ora il Milan spera di riuscire a piazzare il 25enne centrocampista offensivo ad una cifra alta.

Difficile dire se Leonardo e Maldini riusciranno nel loro intento. In Premier League i soldi non mancano, quando una società vuole assicurarsi un rinforzo non bada troppo a spese. Ma va detto che questo Calhanoglu difficilmente può essere ceduto a 30 milioni. Vedremo se il Milan, comunque, riuscirà a venderlo ad un prezzo soddisfacente. Leicester City e West Ham valuteranno se partire all’assalto già nelle prossime settimane. Attenzione anche a società della Bundesliga, senza dimenticare il Galatasaray.

