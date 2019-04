NEWS MILAN – Momento veramente difficile per la squadra rossonera. Dopo il deludente pareggio a Parma in campionato, è arrivata anche l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. Due prestazioni veramente pessime dei ragazzi di Gennaro Gattuso, che devono ritrovare la strada per non fallire l’obiettivo Champions League.

Stamattina il Milan torna ad allenarsi per preparare il delicato match di domenica sera contro il Torino. Seduta che inizia dalle 11:30. Presenti anche Leonardo e Paolo Maldini, che sono arrivati presso il centro sportivo Milanello attorno alle 10. Lo riporta Sky Sport. Prima dell’allenamento c’è stato un colloquio tra i due dirigenti e la squadra di Gattuso per parlare del momento complicato e della necessità di reagire. Leonardo e Maldini hanno poi lasciato Carnago verso le 11:40.

Il Milan a Torino è chiamato a vincere. Un risultato diverso dalla vittoria può compromettere definitivamente il sogno di tornare in Champions League. Atalanta e Roma possono effettuare il sorpasso sui rossoneri, ora quarti. Non si può sbagliare. Di fronte ci sarà un avversario molto temibile. I ragazzi di Walter Mazzarri stanno facendo un ottimo campionato e vincendo raggiungerebbero proprio il Diavolo come punteggio. Sarà a tutti gli effetti uno scontro diretto quello di domenica sera.

Redazione MilanLive.it

