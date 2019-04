MILAN NEWS – E’ uscito oggi pomeriggio il comunicato del Giudice Sportivo riguardante le due semifinali di Coppa Italia giocate in settimana.

Era molto attesa in particolare la decisione da parte del giudice Alessandro Zampone riguardo ai cori razzisti ben udibili durante Milan-Lazio di mercoledì scorso, indirizzati da parte della curva biancoceleste nei confronti di Franck Kessie e Timoue Bakayoko, i due centrocampisti rossoneri di origine africana.

Secondo quanto si legge sul comunicato pubblicato dalla FIGC, il verdetto in tal senso è rinviato a lunedì prossimo. Il Giudice ed i suoi collaboratori hanno rimandato la decisione: si riuniranno all’inizio della prossima settimana per scegliere se e come punire la curva della Lazio, rea di aver ancora una volta prodotto dei cori beceri a sfondo razziale nei confronti dei due centrocampista rossoneri.

Non è la prima volta che la tifoseria biancoceleste si fa notare per questi brutti episodi. Il Milan ha preso chiara posizione in questi giorni con un comunicato ufficiale. Forti anche le parole di Leonardo, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ di oggi. Il dirigente rossonero ha attaccato anche Matteo Salvini, il quale ha come al solito sottovalutato quanto successo per commentare la prestazione della squadra. Un fatto davvero assurdo per un Ministro degli Interni.

