MILAN NEWS – Leonardo e Paolo Maldini piombano a Milanello dopo il tracollo in Coppa Italia, e non solo per il vertice con Gennaro Gattuso. Nel mirino dei due dirigenti ci sono anche direttamente i giocatori, altrettanto responsabili di questa caduta libera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, ci sono anche loro sul banco degli imputati Tutti sotto processo per il calo totale dell’ultimo mese. E i due, nell’incontro di ieri a Milanello, hanno parlato direttamente alla squadra, sottolineando che prestazioni simili non possano essere tollerate. Il black-out è evidente, soprattutto a livello mentale, ed è ritenuto inammissibile che si scenda in campo senza motivazioni con una posta in palio tanto importante.

Durante la partita, soltanto Pepe Reina, con ampi gesti, ha mostrato spessore invitando i compagni a non mollare. Molti altri giocatori, invece, dopo il match, hanno attraversato la zona per raggiungere i garage in totale serenità, come se l’eliminazione dalla Coppa Italia, davanti a 61 mila spettatori, fosse stata una cosa normale. Un difetto di mentalità che non verrà tollerato, con le ultime cinque gare che faranno da esame per la prossima stagione. Di fatto, da qui al 26 maggio, giorno di Spal-Milan che chiuderà il campionato, tutti i componenti della rosa dovranno sentirti legittimamente in discussione. Nessuno escluso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it