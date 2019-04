MILAN NEWS – Vertice inevitabile a Milanello dopo il tracollo di Coppa Italia. Così Leonardo e Paolo Maldini, ieri mattina, si sono recati al centro sportivo prima dell’allenamento per un faccia a faccia con Gennaro Gattuso.

Come racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, chiusi nell’ufficio dell’allenatore, i due dirigenti hanno chiesto spiegazioni. E in particolare lo hanno fatto sui motivi di tale involuzione, sul perché il gruppo appaia svuotato e senza anima e del perché fatichi tremendamente a tirare in porta. Rino ne fa una questione di testa, un problema psicologico che ricade sulle gambe. E il colloquio – riferisce la rosea – è terminato all’insegna della parola compattezza, anche se la situazione di Gattuso – sebbene Leonardo e Maldini siano segnalati molto arrabbiati anche con i giocatori – è tornata a essere decisamente precaria. Dal club filtra che non verranno presi in considerazione ribaltoni nel momento cruciale della stagione, ma la partita di Torino è uno snodo fondamentale e fallire come l’altro ieri autorizzerebbe a qualsiasi scenario. Intanto, Elliott valuta 6 nomi per il futuro allenatore del Milan.

Redazione MilanLive.it

