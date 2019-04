CALCIOMERCATO MILAN – Anche se c’è ancora da capire quale sarà il destino del Milan sia per i traguardi futuri che per la prossima guida tecnica, arrivano nuove indicazioni certe sugli obiettivi concreti del calciomercato estivo che verrà.

I rossoneri non vogliono rivoluzionare la rosa oggi a disposizione di Gennaro Gattuso, ma migliorarla e renderla più completa, sperando anche nell’ausilio di introiti economici derivati dalla qualificazione alla prossima Champions League. E uno degli obiettivi certi sembra essere l’arrivo di un nuovo esterno d’attacco, tipo di calciatore già in effetti cercato dal Milan nell’ultima sessione invernale.

Calciomercato Milan, Leonardo punta forte su Saint-Maximin

Secondo ciò che scrive su Twitter il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira pare che il Milan, ed in particolare il direttore dell’area tecnica Leonardo, abbia già scelto su cui spendere le proprie energie per rinforzare le corsie laterali offensive.

Si tratta di Allan Saint-Maximin, ala francese e sicuramente nome non nuovo nel palcoscenico degli obiettivi di mercato recenti del Milan, tanto che i rossoneri hanno già ampiamente sondato il terreno con il Nizza a gennaio, senza però ottenere risposte immediate e positive. Se ne riparlerà a giugno, anzi anche prima, visto che Leonardo pare si stia muovendo tra contatti, colloqui ufficiosi e sondaggi sempre più concreti.

Il Milan è in costante contatto con gli agenti di Saint-Maximin, che potrebbe sostituire uno tra Suso e Calhanoglu nell’undici titolare del futuro, ma la società francese non fa sconti: sono 35 i milioni di euro richiesti per liberare il talentuoso classe ’94 che piace molto anche in Premier League. Leonardo cercherà di giocare in anticipo e di ottenere anche uno sconto sul prezzo del cartellino, anche se le alternative non mancano: da Deulofeu a Everton, sono diversi gli esterni d’attacco che il Milan segue con interesse.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

