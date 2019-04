CALCIOMERCATO MILAN – Si profilano scenari apocalittici in casa Milan in caso di mancata Champions League, disastrosi e inimmaginabili. Stile la cessione di Alessio Romagnoli. Perché il capitano rossonero, riferisce Tuttosport oggi in edicola, anche rischierebbe di finire nel pentolone in caso di fallimento milanista.

Cinque partite che quindi valgono molto più di una semplice qualificazione europea. Il Diavolo, piuttosto, data l’incombenza del fair play finanziario e la situazione estremamente delicata, soprattutto domani a Torino, si gioca l’intero futuro.

Calciomercato Milan, i top club puntano Romagnoli

Così mentre i fedelissimi di Gennaro Gattuso saranno sotto esame, sullo sfondo prende corpo un’ipotesi terribile: la cessione, appunto, di Romagnoli. Perché le valutazioni di Suso e Frank Kessie, i profili importanti più sacrificabili fino allo scorso gennaio, sono calate parecchio rispetto alla vecchia stima di 50 e 40 milioni di euro. E questo – sottolinea il quotidiano – potrebbe riflettersi su giocatori ritenuti oggi incedibili, che porterebbero però plusvalenze importanti per il FPF e la questione aperta con la UEFA. Da qui si apre il percorso che porta al leader difensivo, un giocatore giocatore che piace a molti top club e per il quale il Milan potrebbe incassare 70-80 milioni.

Un epilogo oggi inimmaginabile, ed è per questo che domani il Milan sarà chiamato a vincere a tutti i costi. Superato l’ostacolo granata, l’impegno più significativo resterebbe la trasferta di Firenze che segue il match a San Siro contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. In chiusura, infatti, ci sono le sfide con Frosinone SPAL dal destino già segnato: i ciociari, attesi nel capoluogo lombardo, avranno infatti già salutato la massima categoria; mentre alla squadra di Leonardo Semplici serve un’ultima vittoria per ipotecare la salvezza e potrebbe arrivare già oggi a Ferrara contro il Genoa. Tutto ampiamente alla portata, quindi, per il Milan. Serve lo scatto finale: per le ambizioni e i sacrifici di Elliott Management Corporation, e per tenersi stretti il proprio capitano.

Redazione MilanLive.it

