NEWS MILAN – I vergognosi comportamenti fascisti e razzisti dei “tifosi” della Lazio in queste ultime settimane, in particolare nella giornata della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, hanno fatto il giro del mondo.

In Italia però non hanno fatto così tanto scandalo come doveva. Le autorità calcistiche e non – per ricordare le parole di Leonardo in merito – si sono maggiormente scandalizzare per la goliardata della maglia di Acerbi esposta da Kessie e Bakayoko, piuttosto che che per atteggiamenti da censurare compiuti dagli ultras biancocelesti. La Curva Nord della Lazio potrebbe subire delle squalifiche e quindi la chiusura nelle prossime partite. Per la finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 15 maggio a Roma, la curva biancoceleste rimarrà aperta e fruibile dai tifosi nonostante la vergogna compiuta recentemente.

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, spiega anche il perché. Il responso del Giudice Sportivo sui fatti di Milan-Lazio arriverà lunedì. Anche in caso di sanzioni particolarmente severe (come tecnicamente dovrebbe essere), essendo il club laziale non sotto diffida, almeno in TIM Cup, godrebbe della sospensione della pena. Dunque i tifosi della Lazio – anche i fascisti e i razzisti – potranno sostenere la propria squadra dagli spalti e – possibilmente – continuare a fare cori razzisti e/o fascisti a piacimento.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

