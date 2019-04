NEWS MILAN – Giornata di vigilia a Milanello. Domani i rossoneri sfideranno in trasferta il Torino, in una gara decisiva per la lotta alla Champions League. Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei convocati.

Tramite un comunicato dei colleghi di acmilan.com, apprendiamo che il mister ha chiamato 23 rossoneri per la trasferta torinese. Presenti i soliti noti, nessuna sorpresa. Ci sarà la squadra (quasi) al completo, per ritrovare la propria anima e tornare a casa con tre punti fondamentali per mantenere il quarto posto. Ovviamente assente Davide Calabria, infortunatosi al perone sinistro mercoledì scorso durante Milan-Lazio di Coppa Italia. Di seguito ecco l’elenco completo diramato da Gattuso dopo la rifinitura a Milanello:

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it