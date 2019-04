MILAN NEWS – Piove sul bagnato in casa Milan, in senso strettamente negativo. Oltre ai risultati negativi recenti c’è un conto con la malasorte ancora da saldare.

Altro infortunio per la difesa rossonera, letteralmente falcidiata durante il corso della stagione. Dopo il brusco k.o. di Davide Calabria, costretto al forfait per la lesione al perone, il Milan segnala anche l’infortunio fortunatamente non grave di Andrea Conti che ieri contro il Torino è uscito dolorante dopo un colpo ricevuto alla spalla.

Il Milan, sul proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il bollettino ufficiale sulle condizioni di Conti in seguito ai controlli effettuati nel day after di Torino-Milan. Questo è il responso degli accertamenti: “AC Milan comunica che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto durante la partita Torino-Milan, Andrea Conti ha riportato un trauma alla spalla sinistra. L’esame radiografico, a cui è stato sottoposto nella giornata odierna il calciatore, ha escluso fratture e confermato la diagnosi di distorsione Acromion-Clavicolare di primo grado. Conti verrà valutato nelle prossime ore”.

Quindi, in sintesi, nessuna lesione grave e particolare per Conti che però potrebbe restare fuori nel prossimo match contro il Bologna per via della distorsione subita alla spalla sinistra. Un altro problema fisico per lo sfortunato terzino che dopo il doppio infortunio serio al ginocchio è spesso dovuto rimanere ai box per alcuni problemi minori.

