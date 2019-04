MILAN NEWS – L’argomento del giorno in casa Milan è ovviamente il futuro della panchina rossonera, soprattutto dopo l’ultima sconfitta contro il Torino.

Il rischio più serio riguarda l’obiettivo numero uno della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, che dopo lo 0-2 subito ieri all’Olimpico è sempre più lontana. Un Milan dunque che sta pensando se intervenire immediatamente nei confronti di mister Gennaro Gattuso, incapace di dare continuità e solidità alla squadra, oppure attendere la prossima stagione per cambiare guida tecnica.

Intanto la redazione di Sportmediaset,che ha già confermato l’assenza attuale di alternative per traghettare da subito il Milan nelle ultime quattro giornate, parla di piste diverse per quanto riguarda l’allenatore della annata ventura a seconda da quale sarà il piazzamento al termine del campionato in corso. L’impressione è che con un (clamoroso) arrivo al 4° posto il Milan possa garantirsi la presenza di un tecnico di valore internazionale, mentre se sarà Europa League probabilmente Leonardo e compagnia dovranno spostare il mirino altrove.

Pare che i due nomi, senza approdo in Champions, più probabili siano Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, profili in passato già accostati al Milan. Il primo ha lasciato la Roma dopo un anno e mezzo e sarebbe pronto a gettarsi nell’avventura rossonera, grazie al feeling con Paolo Maldini ai tempi della Nazionale azzurra. Giampaolo attende invece da anni la chiamata di un ‘top club’ e il Milan potrebbe essere, dopo le buone prestazioni della sua Sampdoria, la grande occasione.

Diventerebbero invece fuori portata piste come Sarri, Conte o Wenger, allenatori che senza la possibilità di giocarsi l’Europa che conta dovrebbero declinare l’ipotesi rossonera.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

