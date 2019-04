MILAN NEWS – Quella che poteva diventare una giornata di rivoluzioni e di stravolgimenti improvvisi sembra essersi definita con un semplice nulla di fatto.

In Casa Milan è andata in scena una riunione tra la dirigenza rossonera al completo e il tecnico Gennaro Gattuso; qualcuno aveva parlato di un possibile esonero per l’allenatore calabrese dopo la sconfitta amara di ieri contro il Torino, di un appuntamento addirittura fatto apposta per trovare un sostituto in questo finale di stagione. Invece pare che il Milan abbia confermato la fiducia almeno fino a giugno per il proprio tecnico nonostante il serio rischio di non finire in Champions League.

Nessuno stravolgimento nel settore tecnico dunque; come conferma anche Sky Sport si proseguirà con Gattuso e non verranno prese neanche altre forme di provvedimenti. Escluso infatti il ritiro punitivo, soluzione di cui si era vociferato dopo lo 0-2 subito ieri dal Torino per mettere in riga la squadra.

Il meeting di via Aldo Rossi ha rappresentato solo un modo per affrontare i problemi attuali del Milan da allenatore e dirigenza, con la richiesta di dare il massimo nelle ultime quattro giornate di campionato. Poi si vedrà, con Gattuso che molto probabilmente lascerà la sua panchina dopo Spal-Milan. La sua unica chance è rappresentata dall’obiettivo quarto posto, ad oggi molto complicato da raggiungere.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

