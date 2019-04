NEWS MILAN – Un’altra sconfitta per il Milan. Probabilmente in quel di Torino si spengono le speranze Champions League dei rossoneri, ora sotto sia alla Roma che ai granata. E domani può arrivare il sorpasso anche dell’Atalanta.

La posizione di Gennaro Gattuso non appare saldissima, come riportato dalla ‘RAI’. Le ultime indiscrezioni dall’Olimpico raccontavano di un Rino confermato almeno fino al termine della stagione. In realtà la situazione sarebbe ancora in bilico. Leonardo, Paolo Maldini e Ivan Gazidis si prenderanno 24 ore di riflessione per capire se cambiare oppure no. Il problema è scegliere il sostituto: si è fatto il nome di Giunti, attuale allenatore della Primavera come traghettatore fino a fine anno, ma non è una mossa che entusiasma particolarmente il club.

La sua Primavera non naviga in buonissime acque: ha una situazione di classifica molto delicata e cambiare guida tecnica a dei ragazzi così giovani può essere disastroso. Poi non è sicuramente l’uomo che può dare una scossa alla squadra. Stando a ‘Tuttomercatoweb’, il problema è proprio quello: chi può prendere in mano il Milan per le ultime quattro giornate con un obiettivo Champions ancora possibile?

Nelle prossime ore dovrebbe esserci una conference call con Elliott Management Corporation e la dirigenza. Che, come riferiscono i colleghi di ‘TMW’, sembra divisa in questo momento, fra chi vorrebbe tenere Gattuso e chi invece opterebbe per un cambio. Stessa cosa anche per quanto riguarda lo spogliatoio: pare che una parte dei giocatori abbia avuto da ridire sul tecnico. La situazione è completamente fuori controllo.

Redazione MilanLive.it

