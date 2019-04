NEWS MILAN – Il futuro di Gennaro Gattuso sembra abbastanza segnato: nella prossima stagione non guiderà il Milan. Si sta cercando di capire chi potrebbe sostituirlo. Circolano diversi nomi, sia italiani che stranieri.

Tra quelli che piacciono maggiormente c’è Mauricio Pochettino, che in questi anni sta facendo molto bene al Tottenham. Recentemente ha eliminato il Manchester City di Pep Guardiola nei Quarti di Champions League e adesso si gioca con l’Ajax l’accesso alla finale. Difficile pensare che il tecnico degli Spurs possa lasciare Londra. Soprattutto per trasferirsi in un Milan che attualmente non vive un momento positivo e i cui piani futuri vanno ancora compresi. Senza quarto posto finale in Serie A, il progetto avrebbe un rallentamento.

News Milan, Pochettino commenta le indiscrezioni

Pochettino, intervistato da Goal.com, ha avuto modo di commentare le indiscrezioni che lo accostano alla panchina del Milan: «Lo leggo sulla stampa, nient’altro. Si sa come funziona questo mondo, questo tipo di voci non alimentano il mio ego. Ad altri piace essere sulla bocca di tutti per sentirsi all’altezza, ma io non ne ho bisogno. Fa parte del calcio, se si parla di un interesse da parte di altri club lo prendo come un attestato di stima. Quando ho rinnovato col Tottenham, l’ho fatto per restare e perché convinto di poter fare ciò che abbiamo realizzato in questa stagione».

Pochettino a Londra è felice, ha un buon rapporto con la dirigenza e con i suoi giocatori. Non ha proprio il pensiero di andarsene in questo momento. Il suo futuro sembra essere ancora alla guida del Tottenham. Il suo profilo piace, ovviamente, alla società rossonera ma al Milan dovranno rivolgere le proprie attenzioni su qualcun altro. Anche Maurizio Sarri sembra desideroso di restare al Chelsea. Vedremo su chi ricadrà la scelta di Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini.

