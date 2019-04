CALCIOMERCATO MILAN – Mancano quattro partite alla fine del campionato. Il Milan è concentrato sulle ultime possibilità di qualificazione in Champions League: un obiettivo che influenzerà molto le scelte, del nuovo tecnico e di calciomercato.

Uno dei nomi accostati alla panchina rossonera per il dopo Gennaro Gattuso è Maurizio Sarri. Lui vorrebbe continuare l’avventura al Chelsea ed è attualmente quattro in classifica. Roman Abramovich potrebbe in ogni caso decidere di esonerarlo. Ecco perché il club rossonero resta alla finestra. Se dovesse arrivare l’ex Napoli, però, bisognerà per forza prendere dei nuovi esterni d’attacco, ruolo cruciale nel 4-3-3 del tecnico italiano. Nelle ultime settimane il nome di Lorenzo Insigne è spesso avvicinato al Milan. E’ in rotta con l’ambiente e pare avere frizioni anche con Carlo Ancelotti.

Insigne, Raiola incontrerà anche il Napoli

I tifosi azzurri prendono sempre di mira il numero 24 per ogni delusione. L’ultima, Napoli–Arsenal di Europa League: durante la gara, gestita senza troppi problemi dagli inglesi, sono stati costanti i fischi al capitano. Che poi è stato sostituito ed è uscito dal campo in maniera polemica. Il suo agente è Mino Raiola, uno specializzato in cessioni eccellenti. Fra lui e Leonardo i rapporti sono ottimi, quindi probabilmente c’è già stato modo di parlarne. Intanto il noto agente ha voluto incontrare lo stesso Insigne, insieme all’immancabile Enzo Raiola – per fare il punto della situazione. Secondo ‘Sky Sport’, le parti hanno discusso dei malintesi con la società, con l’allenatore e soprattutto con l’ambiente. A breve il potente procuratore avrà un summit anche con Cristiano Giuntoli per capire il da farsi. Il Milan resta alla finestra e guarda interessato. Per ‘Sportmediaset’ per l’acquisto di Insigne servono 40 milioni. Cifra decisamente più bassa da quella ipotizzata nelle scorse settimane: 100 milioni. Chiaramente se si deciderà di cambiare aria, Raiola farà pressing su Aurelio De Laurentiis per ridurre la somma e trovare la soluzione migliore. Di recente si è parlato di un possibile scambio con Franck Kessie, profilo che piace molto ad Ancelotti.

Redazione MilanLive.it

