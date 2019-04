MILAN NEWS – Ancora tutta da decidere la corsa per la salvezza, anche se già due squadre sue tre posti hanno già praticamente detto addio alla Serie A.

Chievo Verona e Frosinone hanno salutato la massima serie dopo un campionato fin troppo negativo, mentre il terzo posto verso l’inferno della cadetteria verrà deciso con maggiore incertezza, nelle prossime 4 giornate che mancano al termine della stagione 2018-2019.

Una delle squadre ancora in lotta per evitare sorprese negative è l’Udinese, che ha cambiato ben tre volte allenatore durante il campionato in corso: ha iniziato con lo spagnolo Velazquez, passando su Nicola e ora affidandosi a Igor Tudor per il finale della stagione. Negativo l’andamento dei friulani lontani dalla Dacia Arena, visto che nel girone di ritorno hanno accumulato ben 7 sconfitte in trasferta e un solo punto, un prezioso pareggio che potrebbe anche fare la differenza.

Il Milan ha dunque il primato di essere l’unica squadra a non essere riuscita a battere l’Udinese in casa nel girone di ritorno. Il pareggio per 1-1 dello scorso 2 aprile è uno dei troppi risultati insoddisfacenti della banda Gattuso e questo piccolo record negativo conferma le difficoltà del Milan negli ultimi mesi a giocarsela contro qualsiasi tipo di avversario, anche con chi attraversava periodi ben più ardui rispetto ai rossoneri stessi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

