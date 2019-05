Finalmente è arrivato il post tanto atteso. Iker Casillas, sui propri canali social, ha rassicurato il mondo intero sulle sue condizioni. Il portiere spagnolo oggi ha avuto un infarto dopo l’allenamento ed è stato operato.

Per fortuna è andato tutto liscio. Non è in pericolo di vita, ora avrà soltanto bisogno di tempo per riposare. La sua stagione è finita e probabilmente anche la carriera: dopo un evento del genere, difficile pensare che possa tornare in campo con la maglia del Porto. Intanto Casillas è in ospedale e resterà sotto controllo per qualche giorno. Ha voluto rassicurare tutti con un messaggio su Instagram.

“Tutto sotto controllo qui, un grande spavento ma con le forze intatte. Grazie mille a tutti per i messaggi e l’affetto“, ha scritto il portiere sotto ad una sua foto sul letto d’ospedale sorridente. Una bellissima notizia: in queste ore il mondo del calcio si è riunito intorno a lui con messaggi stupendi. Fra questi anche dei milanisti Pepe Reina e Paolo Maldini, entrambi molto amici della leggenda del Real Madrid.

Siamo davvero molto felici che questa brutta storia si sia conclusa nel miglior modo possibile. Casillas adesso dovrà riflettere sul suo futuro: probabilmente gli stessi medici gli consiglieranno di lasciare il calcio e appendere i guantoni al chiodo. La sua è stata una carriera incredibile, ricca di successi e di trofei. Ma ha lasciato tanto al calcio anche come uomo, una persona davvero eccezionale. In bocca al lupo, Iker!

Redazione MilanLive.it

