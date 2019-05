CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko va verso l’addio. L’unico vero acquisto estivo del Milan veramente promosso in campo, alla fine dovrebbe essere anche il primo a far le valigie a fine campionato.

Il ritardo di mercoledì scorso in allenamento è stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E non solo perché Bakayoko in realtà era già recidivo, ma anche perché erano in atto inevitabili riflessioni in corso considerando i costi ingenti e un finale di stagione probabilmente senza Champions League.

Calciomercato Milan, Elliott indispettito da Bakayoko

Così se prima, anche l’Europa che conta, era già complicato riscattare il 24enne francese dal Chelsea, il suo comportamento – rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola – ha ridotto al lumicino le sue possibilità di permanenza. Perché a tutte le difficoltà del caso bisognerebbe poi aggiungere i 35 milioni da versare nelle casse di Roman Abramovic, senza dimenticare l’ingaggio del roccioso centrocampista da oltre 6 milioni netti. Stipendio che Elliott Management Corporation dovrebbe prendersi interamente a carico dopo averne pagato solo il 50% quest’anno.

E a proposito di atteggiamenti, il CorSport non ha dubbi: dopo il litigio con Lucas Biglia durante il derby e il gesto ai danni di Francesco Acerbi contro la Lazio, nessuno tratterrà in estate Frank Kessie. Il vero problema, semmai, sarà realizzare una plusvalenza con l’ex-Atalanta, visto quanto è stato pagato. Così sfuma anche la teorica possibilità di sacrificare l’ivoriano per garantire la permanenza del colosso di proprietà del Chelsea. Ma oltre a ogni difficoltà economica – riferisce parallelamente il Corriere della Sera – ci sarebbe anche Elliott direttamente indispettito dai comportamenti del mediano reo di atteggiamenti poco professionali e qualche uscita di troppo. Anche Bakayoko, quindi, rientrerebbe nella rivoluzione rossonera che porterebbe a ben 9 addii.

