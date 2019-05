MILAN NEWS – Oltre ad essere una straordinaria allenatrice nell’ambito del calcio femminile, Carolina Morace è stata prima anche una atleta eccellente, tra le migliori della categoria in Italia.

L’attuale coach del Milan Femminile, dopo l’ottimo terzo posto in campionato alla sua prima stagione in massima serie, ha voluto tramite Twitter rincuorare lo sfortunato Mattia Caldara, difensore del Milan già ieri operato al ginocchio per la rottura del legamento crociato. Uno stop forzato di almeno 5-6 mesi per l’ex Atalanta che corona così in maniera clamorosamente infelice una stagione già parecchio difficile.

La Morace ha pubblicato un post per confortare Caldara in cui ha ricordato un episodio accaduto quando era calciatrice, in particolare quando subì anche lei un’operazione al crociato e si sentì più matura e cresciuta come donna e come atleta dopo quel brutto infortunio: “Il giorno dopo la mia operazione di ricostruzione al crociato Zibì Boniek venne a trovarmi in clinica e dandomi una rosa mi disse: “ora puoi dire di essere una giocatrice di calcio!” Dopo quell’operazione, ho continuato a vincere scudetti e classifiche cannonieri, Forza Mattia!“.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

