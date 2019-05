MILAN NEWS – In questi giorni si parla con insistenza dei problemi all’interno dello spogliatoio del Milan, che sarebbero anche più numerosi e gravi rispetto ai ‘soli’ ritardi di Bakayoko.

In particolare la Gazzetta dello Sport ha scritto oggi di diversi episodi accaduti dalle parti di Milanello e dintorni che non sono usciti allo scoperto ma che ledono nettamente l’immagine e la gestione dell’ambiente rossonero. Calciatori ritardatari, atmosfera spesso fin troppo scherzosa e poca concentrazione durante gli allenamenti settimanali.

In particolare è stato segnalato dalla ‘rosea’ ciò che è accaduto dopo la sconfitta del Milan in casa del Torino: nella notte tra domenica e lunedì post-match diversi giocatori rossoneri si sono riversati nei locali milanesi fino a tarda notte, avvistati tra l’altro da tifosi e paparazzi vari.

Ovviamente nel loro tempo libero i tesserati del Milan sono liberi di fare ciò che vogliono, ma nell’immaginario dei tifosi rossoneri, certamente poco contenti dell’andamento della squadra, il fatto di veder passare i propri idoli notte brave in discoteca dopo una sconfitta pesante non è certo un bel segnale. Una goccia che rischia di far traboccare un vaso che, in vista della prossima stagione, dovrà cambiare tendenze e abitudini per ritornare ai fasti vincenti e memorabili del passato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

