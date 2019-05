NEWS MILAN – Oggi giornata di vigilia a Milanello, con la squadra che si è allenata nel pomeriggio e dopo la conferenza stampa di Gattuso nel post-pranzo. Il tecnico dopo aver guidato la rifinitura, ha diramato la lista ufficiale dei convocati.

Tante, troppe, le assenze forzate nelle file milaniste. Tutte per infortunio: in primis Mattia Caldara, operato per la rottura del crociato in settimana, segue Davide Calabria mentre torna Andrea Conti che ieri ha svolto l’allenamento a metà e oggi ha svolto l’intera sessione in gruppo. Nota l’assenza da lungo tempo di Jack Bonaventura. Out anche Alessio Romagnoli, per l’espulsione rimediata sabato scorso contro il Torino. Uomini contati in difesa per Gattuso. Nel resto dei reparti, ci saranno tutti. Di seguito ecco l’elenco completo pubblicato dai colleghi di acmilan.com:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri, Paquetá.

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

Here’s the Rossoneri 21-man squad for our penultimate Serie A home fixture 🔴⚫ Sono 21 i rossoneri convocati da Mister Gattuso per la penultima sfida casalinga di #SerieATIM 🔴⚫#MilanBologna #ForzaMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/0xHdRBHy8g — AC Milan (@acmilan) 5 maggio 2019

