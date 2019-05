MILAN NEWS – In questa fase della stagione c’è un paradosso assoluto che rende ancor più particolare il cammino del Milan e che riguarda un calciatore in prima persona.

Il francese Timoué Bakayoko nello stesso tempo è l’elemento più ‘pericoloso’ della rosa rossonera, per i suoi comportamenti al di fuori del campo non così impeccabili, ma è anche il giocatore più brillante del momento viste le sue recenti ottime prestazioni. Basti pensare che nel k.o. di Torino il mediano francese è risultato il migliore dei suoi e anche il più pericoloso in fase d’attacco.

Oggi però la Gazzetta dello Sport scrive che il riscatto definitivo del centrocampista di proprietà Chelsea appare sempre più lontano. Motivo? Gli atteggiamenti di Bakayoko che non sono affatto piaciuti a mister Gattuso e alla società, in particolare quel ritardo a Milanello che ha fatto infuriare il club e dato il via al ritiro da metà settimana in avanti. Inoltre domani in vista di Milan-Bologna, Bakayoko probabilmente resterà in panchina, proprio come segnale punitivo imposto da Gattuso.

Si allontana dunque l’ipotesi di una permanenza definitiva al Milan, e non solo per la questione comportamentale. Bakayoko costerebbe un esborso da 35 milioni di euro ai rossoneri, cifra davvero alta e quasi impensabile da investire senza la qualificazione in Champions League. Serve dunque un doppio miracolo a Bakayoko per ottenere la conferma: sfruttare al meglio gli spazi concessi da qui a fine maggio e sperare in una clamorosa rimonta del Milan in zona quarto posto.

