NEWS MILAN – La vittoria contro il Bologna non era scontata, anche se obbligata, e visto quanto è successo nel corso del match poteva anche andar peggio. Il Milan ha ottenuto i tre punti, ma ne è uscito con le ossa rotte per certi versi.

Tanti giocatori sulle gambe nel corso del match, il rosso a Lucas Paquetà (poi clamorosamente punito con tre giornate di squalifica dal Giudice Sportivo stando al referto dell’arbitro Di Bello) e soprattutto la lite Bakayoko-Gattuso al 25′ del primo tempo dopo l’infortunio accorso a Biglia. Le possibilità di arrivare al quarto posto per i rossoneri sono risicate, non solo perché si dovrà sperare in una sconfitta (o due pareggi) dell’Atalanta, ma anche perché il Milan dovrà vincere le prossime tre. Intanto si pensa alla vittoria arrivata ieri sera, che riporta i rossoneri quantomeno in Europa League: quinto posto raggiunto, a pari punti con la Roma, ma rossoneri avanti negli scontri diretti. Di seguito le reazioni e i post social dei calciatori rossoneri dopo la partita.

Partiamo dai due marcatori della serata, Jesus Suso e Fabio Borini. Lo spagnolo ha festeggiato con il proprio figlioletto nel post-partita e su Instagram ha scritto: “Importante. Per la squadra, per la società, per me, per tutto il Milan. Adesso non fermiamoci”. Mentre l’italiano, che aspetta un figlio dalla moglie Erin, ha esultato al gol mettendo il pallone sotto la maglietta. Non ha pubblicato nessun post sui social. Stessa cosa per José Mauri, ieri tra i migliori.

Chi invece è stato eletto MVP del match dai sondaggi del sito ufficiale rossonero, è Ignazio Abate: “CREDERCI SEMPRE #conilmilannelcuore 🔴⚫️” ha postato su Instagram, con tanto di foto con i figli. Franck Kessie ha pensato solo a Mattia Caldara, infortunatosi in settimana: “Questa importante vittoria la dedichiamo a te. Ti aspettiamo presto in campo Mattia!”. Alessio Romagnoli era squalificato ieri sera, ma ha sofferto e tifato insieme alla squadra: “Ancora 3 partite, da onorare e da vincere #braviragazzi #uniti”. Pensiero simile al capitano, quello di Mateo Musacchio: “UNITI! CREDIAMOCI!”. Krzysztof Piatek è chiaro: “3 punti, tutto è ancora possibile. Forza Milan”. Patrick Cutrone ha scritto solo poche ore fa: “3 punti importanti ieri! Oggi allenamento in vista di #FiorentinaMilan 💪🏻🔴⚫”. Infine Samuel Castillejo ha scritto: “+3 🔴⚫ Avanti ragazzi!”.

Nessun post anche per Zapata, Biglia, Paquetà, Bakayoko e Calhanoglu. L’ultimo post di Gigio Donnarumma su Instagram è datato 10 marzo, addirittura.

