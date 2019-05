NEWS MILAN – Era atteso e c’è stato il confronto tra Gennaro Gattuso e Tiemoué Bakayoko oggi a Milanello. Prima dell’allenamento i due hanno parlato in presenza di Leonardo e Paolo Maldini. Lo riporta Sky Sport. Ciascuno dei protagonisti ha espresso le proprie ragioni e c’è stato un chiarimento. Il caso è chiuso.

Grande momento di tensione nel primo tempo di Milan-Bologna, quando tra il mister e il giocatore c’è stato un battibecco dovuto al comportamento del francese. Quest’ultimo è stato molto lento nel prepararsi a subentrare all’infortunato Lucas Biglia, pertanto Rino ha deciso di inserire José Mauri. L’ex Monaco si è risieduto in panchina e poi Gattuso è andato da lui per un rimprovero. Non è chiaro cosa gli abbia detto, però Bakayoko ha pronunciato l’offensiva espressione “fuck off” verso il suo tecnico.

Su Instagram il centrocampista di proprietà del Chelsea ha dato la propria versione. Ha negato di aver rifiutato di entrare, spiegando di aver solo risposto poi a delle parole inaspettate dell’allenatore. Oggi il francese si è regolarmente allenato in gruppo a Milanello. Sia Maldini che Leonardo hanno chiesto massima concentrazione per le ultime tre partite di campionato, a partire dalla prossima a Firenze contro la Fiorentina. Il Milan non può permettersi passi falsi se vuole sperare ancora nella qualificazione Champions League.

Redazione MilanLive.it

