MILAN NEWS – L’episodio di ieri sera accaduto durante Milan-Bologna con il mancato ingresso di Timoué Bakayoko in campo nonostante gli fosse stato chiesto di subentrare a Lucas Biglia in corso d’opera, ha fatto scalpore e creato un mare di discussioni.

Il centrocampista francese oggi si è confrontato faccia a faccia con Gennaro Gattuso, con la presenza di Leonardo e Paolo Maldini alla riunione incentrata sul comportamento poco professionale del calciatore classe ’94 che in questo modo allontana in maniera quasi definitiva il suo riscatto dal Chelsea.

Bakayoko nel frattempo, come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, si è allenato regolarmente a Milanello con il resto del gruppo, senza che vi fossero limitazioni particolari durante la sessione odierna con la squadra. Non è da escludere addirittura che Bakayoko possa tornare titolare in Fiorentina-Milan, visto che il confronto di oggi potrebbe aver chiarito il ‘misunderstanding’ tra le parti.

Inoltre Lucas Biglia potrebbe dare forfait dopo il problema, l’ennesimo, alla schiena accusato ieri nel match contro il Bologna che lo ha costretto alla sostituzione già nel primo tempo. A breve l’argentino effettuerà i controlli per capire quale tipo di terapia dovrà prendere in considerazione per recuperare e quanto tempo gli occorrerà concretamente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

