NEWS MILAN BOLOGNA – Finalmente Jesus Suso si è sbloccato. In Milan-Bologna 2-1 il gol del vantaggio rossonero è stato segnato proprio dallo spagnolo. Un preciso tiro di sinistro appena dentro l’area nel momento peggiore della partita per la squadra di Gennaro Gattuso.

Era da Genoa-Milan del 21 gennaio che l’ex Liverpool non realizzava una rete. 105 giorni erano trascorsi dall’ultimo gol di Suso, un grande assente in questi mesi. Da un giocatore con le sue qualità tecniche ci si aspettava molto di più. Dopo un avvio di stagione positivo, da circa metà novembre c’è stato un crollo verticale del rendimento. Inizialmente c’erano dei problemi fisici, ma una volta superati le sue prestazioni hanno comunque deluso.

Adesso la speranza è che Suso si sia sbloccato definitivamente e che in queste ultime tre giornate di campionato riesca a fare la differenza. Il Milan ha bisogno di lui in questo momento delicato, dove ci si sta giocando le residue chance di qualificazione alla prossima Champions League. A Firenze contro la Fiorentina non ci sarà Lucas Paquetà per squalifica e c’è Hakan Calhanoglu da valutare, visto che ieri sera è uscito dal campo per un problema muscolare. Chi è a disposizione sarà chiamato a dare il massimo per conquistare 3 punti fondamentali.

