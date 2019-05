NEWS MILAN – Mattia De Sciglio è un prodotto del settore giovanile rossonero e sembrava destinato a fare una grande carriera al Milan. I suoi inizi in Prima Squadra erano stati decisamente promettenti.

Addirittura aveva ricevuto un’investitura importante da Paolo Maldini, al quale qualcuno lo aveva esageratamente paragonato. Tuttavia, a causa di infortuni e prestazioni deludenti le sue quotazioni sono calate. Non erano rare le critiche dei tifosi, che lo beccavano sia a San Siro che sui social network. Una situazione generale non soddisfacente e che lo ha spinto a chiedere la cessione.

Il terzino milanese si è trasferito a Torino nell’estate 2007, riabbracciando quel Massimiliano Allegri che lo aveva fatto esordire ai tempi del Milan. De Sciglio alla Juventus è felice e nell’intervista concessa a Calcio 2000 è tornato a parlare della sua scelta di approdare in bianconero: «Stavo vivendo un periodo negativo al Milan, quindi avevo bisogno di cambiare. Ho trovato una società pazzesca, molto organizzata. Si avverte immediatamente la voglia di vincere che c’è nell’ambiente Juventus. È una mentalità che ti pervade, sin dai primi giorni in cui entri a far parte del gruppo aria».

Mattia ha proseguito parlando del rapporto con Allegri, allenatore che stima molto e col quale ha un ottimo rapporto: «Sono legato a lui perché ha sempre creduto in me sin dall’inizio della mia carriera. Ha avuto il coraggio di darmi spazio, nonostante fossi giovane e fosse un anno di transizione per il Milan. Difetti? Mi tartassa molto. Io mi innervosisco sul momento ma poi, a mente fredda, capisco che ha ragione e seguo sempre i suoi consigli».

Redazione MilanLive.it

