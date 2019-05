CALCIOMERCATO MILAN – C’è volontà in casa Milan di cambiare qualcosa a livello di calciatori e di sfera tecnica, per effettuare quel salto di qualità purtroppo non ancora avvenuto.

Come ammesso da Leonardo giorni fa, il Milan non potrà permettersi esborsi pazzeschi o rivoluzioni costose, però certamente i rossoneri in estate non resteranno con le mani in mano e dovranno cercare di migliorare nei reparti in cui c’è ancora troppa carenza dal punto di vista delle scelte e della qualità tecnica.

Calciomercato Milan, apertura del Nizza per Saint-Maximin

Uno dei reparti in cui il nuovo Milan dovrà migliorarsi e rinforzarsi è quello offensivo, visto che i rossoneri ultimamente hanno dimostrato di fare fatica nel costruire palle-gol e mandare in rete i propri attaccanti centrali. Serve più qualità e corsa dunque sulle corsie laterali ed è per questo che Leonardo non molla una pista francese che sulla carta sarebbe l’ideale per rimpolpare l’attacco milanista.

Allan Saint-Maximin, esterno offensivo classe ’97 del Nizza, resta uno degli obiettivi più papabili. Cercato già a gennaio, anche se in ritardo coi tempi, il calciatore 22enne tornerà sicuramente di moda nell’imminente sessione di calciomercato estiva. La conferma oggi arriva anche dalla Francia, dove il d.t. nizzardo Gilles Grimaldi non ha escluso che Saint-Maximin possa essere lasciato libero di decidere il proprio futuro autonomamente in caso di offerte importanti.

Queste le sue parole a Canal Plus sul destino dell’attaccante: “Allan ha passato diversi anni qui, conosce bene la Ligue 1 e ha fatto le sue esperienze. Se dovesse arrivare un’offerta da un club importante che lo attira saremmo pronti ad ascoltarla, anche per il suo bene”. Un’apertura importante del Nizza che il Milan non può lasciarsi sfuggire, visto che un talento come quello del francese ex Monaco.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

