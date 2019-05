FIORENTINA MILAN – Dentro o fuori. Il Milan stavolta davvero non può sbagliare. L’Atalanta oggi ha vinto ancora contro il Genoa ed è a più sei (ha scavalcato temporaneamente anche l’Inter): senza un successo all’Artemio Franchi, la corsa Champions League potrà definirsi sfumata.

La Fiorentina viene da un momento molto difficile. Vincenzo Montella dal suo arrivo non ha mai vinto. Ma contro la sua ex squadra potrebbe tirare fuori quel qualcosa in più che spesso fa la differenza. E alla sua formazione di certo non mancano gli elementi di spessore, come Federico Chiesa – autore del gol che ha deciso la gara d’andata. Ai ragazzi di Gennaro Gattuso servirà una prestazione maiuscola per portare a casa tre punti.

Serie A, Fiorentina-Milan: cronaca e risultato del match

