MILAN NEWS – Oltre alla battaglia sul campo del Milan, per cercare di raggiungere la zona Champions League, fa parlare di sé anche una battaglia istituzionale per questioni di calendario.

Il club rossonero è piuttosto adirato per via dello spostamento del match Juventus-Atalanta, previsto per domenica 19 maggio, dall’orario pomeridiano a quello serale. E’ statala Juve a chiedere tale slittamento per permettere di effettuare le celebrazioni per l’ultimo Scudetto in serata.

Una decisione che il Milan non condivide, visto che spererebbe di giocare allo stesso orario dell’Atalanta, diretta rivale per la corsa al quarto posto, così da evitare favoritismi da calendario e squilibri psicologici. I rossoneri ieri hanno formalmente chiesto alla Lega Serie A di spostare dunque anche il match contro il Frosinone, previsto per le ore 18, allo stesso orario di Juve-Atalanta, ovvero domenica prossima alle 20,30.

Secondo la Gazzetta dello Sport però la Lega sembra propensa a rigettare la proposta del Milan e mantenere gli orari attuali, con la squadra di Gattuso in campo nel pomeriggio e l’Atalanta di scena nel posticipo serale. La contemporaneità dei match, a parità di obiettivi, è infatti da regolamento obbligatoria soltanto per l’ultima giornata di campionato.

Una decisione, quella di far disputare Milan-Frosinone alle ore 18, che può però favorire i rossoneri: in caso di vittoria a San Siro, la banda Gattuso metterebbe una pressione enorme all’Atalanta che sarebbe costretta a fare risultato contro la Juventus.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

